Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам от "Слуги народа" провести праймериз кандидатов в мэры Киева во время ближайшего заседания фракции, которое намечено на завтра. Сам президент должен прийти на них.

Об этом в среду, 15 июля, "Стране" сообщили сразу несколько нардепов.

Стоит отметить, что на данный момент на то, чтобы стать кандидатом от "слуг" в мэры Киева, претендуют Александр Дубинский, Ирина Верещук и Александр Качура. Кроме того, рассматривается кандидатура заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Напомним, что вчера социологи из центра Разумкова обнародовали результаты опросов, согласно которым, большинство киевлян готовы отдать свой голос за Виталия Кличко на грядущих выборах мэра столицы. При этом шанс, что следующим главой столицы станет любой кандидат от "слуг", согласно исследованию, является мизерным.

Ранее мы писали, что по словам лидера фракции в Раде Давида Арахамии, кандидатом на выборах мэра Киева от "слуг" может стать женщина.