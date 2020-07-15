После того как 15 июля понизил критерии для попадания стран в "зеленый" коронавирусный список, украинцам, которые возвращаются из Египта или Албании, больше не нужно проходить двухнедельную обсервацию.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/ самоизоляцию или делать тестирование на Covid-19", - написал Криклий.

Министр также заявил, что он ожидает положительных решений и по другим туристическим маршрутам. А пока он рекомендовал путешествовать по Украине.

"Тем более, что "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - сообщил министр.

Отметим, что до сегодня странами из "красной" зоны считались те, в которых число активных случаев коронавируса превышало 40 на 100 тысяч населения, сегодня правительство изменило этот критерий на 55 на 100 тысяч. После прибытия из стран из "красного" списка граждане должны проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию. Чтобы этого не делать, они могут сдать тест на коронавирус.

Напомним, в Египте отменили визовый сбор и сняли карантинные ограничения перед стартом туристического сезона.

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