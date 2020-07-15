В среду, 15 июля, состоялось возвращение тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июня около населенного пункта Зайцевое на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту погребения и проведения ритуала чествования павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера штаб ООС заявлял, что группа украинских военных 13 июля попала в засаду "ДНР" около пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время эвакуации погибшего. В результате обстрела еще одной жертвой стал военный медик. Кроме того, силы "ДНР" забрали тело погибшего украинского бойца.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отправил на Донбасс командующего ВСУ Руслана Хомчака.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, что на самом деле произошло в серой зоне под Горловкой, где погиб медик.