Пострадавшие от насильственных преступлений украинцы смогут получать компенсацию из госбюджета, а потом эту сумму будут удерживать с преступника. Такие нормы прописаны в законопроекте Минюста, который сегодня поддержали в Кабмине. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в соцсети, анонсируя новый законопроект.

"Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, получать компенсацию от государства", - говорится в сообщении министра.

Малюська уточнил, что выплаты будут положены тем, кто от рук преступников получил тяжкие телесные повреждения. Также деньги могут получить близкие родственники умерших жертв преступления, пострадавшие в результате половых преступлений, дети, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

"Законом устанавливаться размер минимально возможного платежа - 40% прожиточного минимума (около 850 грн - Ред.). Фактические размеры компенсационных платежей устанавливаит Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете", - написал Малюська и добавил, что выплату компенсаций будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.

Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовных преступлений.

Ранее "Страна" писала о том, что Малюська строит планы сделать из Лукьяновское СИЗО гостиницу.

Также мы сообщали, что по данным главы Минюста Малюськи, ведомство заработало на люкс-камерах СИЗО больше 100 000 гривен.