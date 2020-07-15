Нардеп от фракции "Слуга народа" и глава комитета Рады по информационной и гуманитарной политике Никита Потураев считает, что языковой законопроект его коллеги Максима Бужанского может привести к "дискриминации украинских школьников".

Об этом он заявил в комментарии проекту "Pavlovsky News" в среду, 15 июля.

"Это фактически выбор, между тем, разрешаем мы двуязычное образование в Украине или мы все-таки стремимся, чтобы все украинские дети получали качественное образование на государственном языке. Сохранение двуязычной или мультиязычной модели - это фактически дискриминация наших детей в смысле ограничения их доступа к изучению государственного языка", - сказал депутат.

По его мнению, "мы не должны лишать наших детей, наши будущие поколения возможности свободно владеть государственным языком".

"Ты можешь использовать государство, как любую компьютерную программу, если владеешь языком того кода, на котором она написана. Украинское государство написано на украинском языке", - сказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

На слова Потураева отреагировал автор законопроекта №2362, депутат от той же фракции Максим Бужанский.

"Откровенная ложь от главы гуманитарного комитета. Если верить словам Никиты Потураева, польские, румынские и венгерские украинские школьники тоже не смогут "использовать Украинское государство". Потому что законопроект 2362 приравнивает все к правилам, прописанным в действующем законе под них. Смешно", - считает нардеп.

Напомним, ранее Потураев подал в Раду проект постановления, в котором предложил отклонить проект своего коллеги, нардепа Максима Бужанского о языках обучения в заведениях образования.

Стоит отметить, что законопроектом Бужанского предлагается, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года. Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания.

В то время, как школы с языком преподавания других национальных меньшинств (которые являются официальными языками ЕС), смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих нацменьшинств.

Бужанский предложил исправить эту дискриминацию, установив единый подход для всех национальных меньшинств и позволить русским школам перейти на украинский язык обучения с 2023 года.