В Кабинете министров решили создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами стратегических отраслей промышленности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, анонсировав соответствующее обращение в парламент.

На эту должность в правительстве предлагают назначить экс-главу Государственного космического агентства Олега Уруского.

Как отметил премьер, основной обязанностью нового министра будет внедрение новых технологий в вооружение, произведенное в Украине.

Напомним, 10 июля в парламенте был зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу. Он имеет опыт работы на госслужбе главой Государственного космического агентства Украины и первого замминистра промышленной политики. Однако 13 июля правительство отозвало проект из-за технической ошибки.

Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.