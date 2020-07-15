После резонансного ДТП на Обуховском шоссе, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность водителей.

Но не только - документ "под шумок" еще и расширяет полномочия полиции.

Например, там прописано, что полицейские имеют право останавливать машины и проверять водителей просто так. Сейчас для этого нужно как минимум одно из восьми прописанных в законе оснований.

Разбирались, о чем говорится в законопроекте и чего ждать водителям.

Штрафы и новые права полиции. О чем говорится в законопроекте

Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" был подан в парламент в декабре прошлого года.

Его инициаторы - "слуги народа" Александр Бакумов, Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов.

Первое нововведение - усиление ответственности за пьяное вождение.

Новый законопроект не повышает штрафы за вождение в нетрезвом виде, но предлагает наказывать нарушителей еще и админарестом на 10-15 суток, а также лишением прав на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание предусмотрено за повторное нарушение в течение года.

Правда, сейчас уже обсуждается новая норма - уголовная ответственность за пьяное вождение, которую недавно отменил Владимир Зеленский. После волны возмущений аварией на Обуховской трассе, где из-за пьяного рецидивиста погибла семья из четырех человек, тему снова вернули - но пока она только на стадии консультаций в Кабмине.

Второе нововведение - по штрафам. Превышение скорости больше, чем на 50 километров в час, согласно законопроекту, "подорожает" - причем очень существенно, почти в семь раз. Вместо 510 гривен будут брать 3400. Это, пожалуй, одно из самых скандальных положения документа - учитывая недавно заработавшую систему видеофиксации нарушения скоростного режима.

Сумма по украинским меркам просто гигантская - учитывая уровень зарплат в стране, оплатить такие штрафы смогут только самые обеспеченные водители.

С другой стороны, коснется это ужесточение совсем уже отчаянных гонщиков. К примеру, если по городу разрешено ехать 50 км/ч, то оштрафуют по "сверхтарифу", если водитель едет 100 и более километров в час.

Соответственно, на участках, где можно ехать 80 км/ч, 3400 грн заплатят те, кто едет 130 км/ч.

Третье нововведение является по сути главным - в законопроекте расширяются права полицейских. Они будут иметь право останавливать машины и проверять водителей без причины - в рамках "профилактической проверки".

После остановки правоохранители могут проверить документы, автомобиль и состояние водителя - например, потребовать сдать алкотест. Отказ влечет штраф в 10 200 гривен и лишение прав на год.

При остановке машины копы будут иметь право руководствоваться только "организационно-распорядительным актом", который будет опубликован на сайте Нацполиции. Однако вряд ли он будет как-то существенно ограничивать полицию, закон таких ограничений по крайней мере не выписывает.

На практике эта норма будет означать возвращение полицейских "засад" на водителей. При обсуждении проекта депутат Александра Устинова заявила, что полицейским теперь можно будет снова сидеть в кустах с радарами и останавливать машины без причин и понятых. Определение мест для контроля движения опять таки будет в ведении начальника местной полиции.

Интересно, что борьба с "засадами" гаишников и беспредела с массовыми остановками автомобилей была одним из главных лозунгов реформы полиции, которую начали в 2015 году. После публикации видео, как сотрудники ГАИ Николаевской области, засевшие в кустах с радаром, тормозят каждый второй автомобиль, Арсен Аваков лично прилетел в регион и уволил весь личный состав местной автоинспекции.

Но времена, как видим, меняются, и МВД получает все больше полномочий - включая самые скандальные функции.

Кстати, тема с "засадами" тесно связана и с увеличением штрафов за превышение скорости.

Еще прошлой весной, после ряда скандальных ДТП, Рада вернула на дороги переносные радары. То есть, если закон примут, скорость начнут измерять и за пределами зон действия стационарных камер - грубо говоря, в любых кустах.

Учитывая рост штрафов, которые мало кто захочет платить, это создает серьезные коррупционные риски - ведь требовать взятку в кустах куда проще, чем на оборудованном пункте контроля за движением, где все снимается на камеры.

Как сейчас полиция тормозит нарушителей

Пока новый законопроект не принят во втором чтении, основания для остановки автомобиля сейчас такие:

Самое очевидное - нарушение правил дорожного движения.



Явная неисправность автомобиля: болтается бампер, разбито стекло, не светит фара и так далее.



Неправильно закреплен груз, который может сорваться с едущего автомобиля.



Авто в розыске.



Водитель и пассажиры машины - свидетели ДТП или преступления или напрямую причастны к нему. Также можно останавливать авто с целью поиска понятых.



Нужна помощь другим участникам движения в экстренных ситуациях.



Запрет на проезд куда-либо.



Без причин можно останавливать любые авто на иностранных номерах для проверки законности передачи права на управление автомобилем (речь главным образом о "евробляхах"). Эта норма была принята в 2018 году.

То есть этот перечень с одной стороны дает право остановить машину при малейшем нарушении или в случае экстренной ситуации. С другой - не позволяет полиции останавливать всех, кто ей не понравился и без всяких оснований задерживать автомобили.

Конечно, по факту людей регулярно останавливали без причины - даже вопреки указанным нормам. Что позволяло юридически подкованным водителям отменять наложенные вследствие такой остановки штрафы.

Встречались откровенно забавные случаи. Водителя из Винницкой области в сентябре 2017 года остановили без видимой причины. Оказалось, что не зря - при себе у него не было ни прав, ни техпаспорта. Был составлен протокол, однако автомобилист пошел в суд и заявил, что остановили его незаконно. Соответственно ни права на проверку документов, ни на штраф у полиции не было.

Истец даже выиграл суд первой инстанции, однако дело "зарубили" в апелляции. Но водитель не успокоился и дошел до Верховного суда, которому в сентябре 2019 года пришлось делать специальное разъяснение - что невзирая на правомерность остановки, водитель должен иметь при себе документы на машину и права.

То есть полиция по факту останавливала подозрительные автомобили, даже если не было формального основания. Однако водители могли все же обжаловать действия инспекторов. Теперь, если закон примут, это будет невозможно. И аппетиты полицейских будут ограничены только их физическими возможностями на остановку авто и количеством "засад" на дорогах.