Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" провели опрос отношения к политикам, в который впервые включен Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека в Одессе. Как выяснилось, почти половина респондентов его вообще не знает, а те кто знают относится в большинстве своем негативно. Результаты опроса опубликованы в среду, 15 июля.

Согласно опросу, 46,8% респондентов ничего не слышали о Стерненко, а 36,8% относится к нему негативно. Только 6,9% опрошенных поставили ему позитивную оценку. Баланс доверия-недоверия у него отрицательный - почти минус 30%.

Также исследование определило лидеров и антилидеров по балансу доверия. Стоит отметить, что у всех политиков из этого списка отмечается снижение рейтинга доверия.

Тройка лидеров выглядит таким образом:

Владимир Зеленский (-4,4%)

Дмитрий Разумков (-5,6%)

Олег Сенцов (-7,5)

Также определена тройка антилидеров по балансу доверия:

Петр Порошенко (-62,4%)

Юлия Тимошенко (-59,9)

Михаил Саакашвили (-49,4)

В последнее время появлялись сведения, что Сергея Стерненко активно продвигают по политическому поприщу. И то, что его включили в замер социологи показывает, что эти слухи не беспочвенны.

В то же время, как видим, рейтинг у Стерненко сугубо отрицательный, что вполне объяснимо, учитывая, что радикал стал известен в масштабах страны исключительно благодаря своему уголовному делу - Стерненко подозревают в умышленном убийстве бывшего десантника Ивана Кузнецова.

Речь идет о событиях мая 2018 года. Тогда радикал догнал Кузнецова и после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

После нескольких судебных заседаний суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.