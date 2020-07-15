У ведущей новостей на "1+1" в прямом эфире выпал передний зуб. Видео
У ведущей теленовостей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб. Несмотря на это, она продолжила работу.
Видео инцидента опубликовали зрители канала "1+1".
Так, казус случился в момент, когда ведущая зачитывала подводку к сюжету о коронавирусе в курортном селе Стрелковое Херсонской области.
На ролике заметно, как у Марички Падалко выпадает передний зуб (очевидно, протез или коронка), она подхватывает его рукой, извиняется и, как ни в чем ни бывало, продолжает работать в кадре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, мы писали о том, как Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира.
Также сообщалось, что радикал Корчинский в прямом эфире облил водой гея-атошника.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.