У ведущей новостей на канале "1+1" во время эфира выпал зуб. Скриншот из видео

У ведущей теленовостей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб. Несмотря на это, она продолжила работу. 

Видео инцидента опубликовали зрители канала "1+1".

Так, казус случился в момент, когда ведущая зачитывала подводку к сюжету о коронавирусе в курортном селе Стрелковое Херсонской области. 

На ролике заметно, как у Марички Падалко выпадает передний зуб (очевидно, протез или коронка), она подхватывает его рукой, извиняется и, как ни в чем ни бывало, продолжает работать в кадре. 

 

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