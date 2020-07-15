У ведущей теленовостей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб. Несмотря на это, она продолжила работу.

Видео инцидента опубликовали зрители канала "1+1".

Так, казус случился в момент, когда ведущая зачитывала подводку к сюжету о коронавирусе в курортном селе Стрелковое Херсонской области.

На ролике заметно, как у Марички Падалко выпадает передний зуб (очевидно, протез или коронка), она подхватывает его рукой, извиняется и, как ни в чем ни бывало, продолжает работать в кадре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka) 14 Июл 2020 в 11:19 PDT

Напомним, мы писали о том, как Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира.

Также сообщалось, что радикал Корчинский в прямом эфире облил водой гея-атошника.