В Польше убили 26-летнюю гражданку Украины, которая некоторое время жила и работала в городе Пулавы. 14 июля полиция получила сообщение о том, что на улице 6 августа мужчина тащит в многоквартирный дом окровавленную женщину. На место ЧП выехал патруль.

Об этом сообщается на сайте полиции Люблинского воеводства.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире окровавленную женщину. На первом этаже здания полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к инциденту.

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных травм она вскоре скончалась. В ее убийстве подозревают задержанного 45-летнего гражданина Молдовы. Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше арестовали украинку за поджог торгового центра, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Польше задержали гражданина Украины, разыскиваемого почти во всех странах мира.