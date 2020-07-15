Столичные коммунальные службы назвали перечень адресов в Святошинском, Оболонском, Подольском и Соломянском районах, где до конца июля не будет горячей воды.

Соответствующей информацией в среду, 15 июля, поделились в "Киевтеплоэнерго".

Так, в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, в Святошинском районе горячей воды не будет с 14 по 27 июля.

Список адресов в Святошинском районе:

Кроме того, до 20 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.

Список адресов в Оболонском районе:

Список адресов в Подольском районе:

Список адресов в Соломенском районе:

Напомним, что с 19 по 21 июня горячая вода отсутствовала в нескольких столичных жилых массивах из-за ремонта насосной станции "Виноградарь-3".

Ранее мы писали, что 11 июля в киевском микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.