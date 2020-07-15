В четырех районах Киева горячей воды не будет до конца июля. Список адресов
Столичные коммунальные службы назвали перечень адресов в Святошинском, Оболонском, Подольском и Соломянском районах, где до конца июля не будет горячей воды.
Соответствующей информацией в среду, 15 июля, поделились в "Киевтеплоэнерго".
Так, в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, в Святошинском районе горячей воды не будет с 14 по 27 июля.
Список адресов в Святошинском районе:
Кроме того, до 20 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.
Список адресов в Оболонском районе:
Список адресов в Подольском районе:
Список адресов в Соломенском районе:
Напомним, что с 19 по 21 июня горячая вода отсутствовала в нескольких столичных жилых массивах из-за ремонта насосной станции "Виноградарь-3".
Ранее мы писали, что 11 июля в киевском микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.