Сегодня на заседании Кабинета министров должны были согласовать назначение Богдана Торохтия на пост председателя Кировоградской областной государственной администрации, однако он не явился на заседание правительства.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардепа Алексей Гончаренко.

При этом он отметил, что Торохтий является народным депутатом от "Слуги народа", поэтому ему не составляло труда дойти до Кабмина.

"Самое удивительное, что Торохтий является депутатом Слуги Народа и дойти до заседания Кабмина ему уж и не так далеко. Просто перейти дорогу. Но бардак во власти он такой, уже даже люди, претендующие на властные должности просто не приходят на заседание Кабмина", - написал Гончаренко.

Напомним, 25 июня 2020 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками СБУ задержали губернатора Кировоградской области Андрей Балоня во время получения ими части взятки, общая сумма которой составляла 1,8 млн грн.

Уже на следующий день президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.