Экс-нардеп Леонид Емец (был во фракции "Народный фронт") назвал русский "языком животных". Причиной его резкого высказывания стал законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ.

Пост бывший депутат опубликовал на странице в Facebook.

В публикации Леонид Емец связал отсрочку перевода русскоязычных школ на украинский с гибелью украинских солдат. После чего он назвал русский "языком животных" и "языком агрессора".

"Трое наших солдат были убиты русским оккупантом за сутки. А в это время депутат Бужанский и монобольшинство Владимира Зеленского решили позащищать русский язык. Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю, убивать наших украинских людей", - написал Емец.

Также экс-нардеп заявил, что упомянутый проект закона, по его мнению, "сплотит тех, кому не все равно", после чего они "встанут на защиту Украины".

Напомним, согласно действующему закону, школы, в которых обучение ведется на языках стран ЕС, переходят на украинский с 2023 года, а русскоязычные - с 2020-го. Нардеп Бужанский подал в Раду законопроект, в соответствии с которым все учебные заведения уравняют в правах - и все они перейдут на украинский через три года. Парламент должен рассмотреть документ в четверг.

Как писала "Страна", Порошенко уже собирает акцию под Радой против законопроекта о пересмотре украинизации.

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