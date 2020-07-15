Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.

Соответствующее постановление было принято во время заседания в среду, 15 июля.

Так, правительство установило следующие расценки на услуги по трансплантации:

Аллотрансплантация почки (от живого донора) - 323 798 грн

Аллотрансплантация почки (от донора-трупа) - 397 884 грн



В том числе донорский этап - 74 086 грн





В том числе донорский этап - 74 086 грн АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн

Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) - 609 366 грн



В том числе донорский этап - 74 086 грн





В том числе донорский этап - 74 086 грн Пересадка печени/части печени (реципиент) - 855 039 грн

Пересадка печени/части печени (реципиент - от донора-трупа) - 929 125 грн



В том числе донорский этап - 74 086 грн





В том числе донорский этап - 74 086 грн Донорская нефректомия из открытого доступа - 33 561 грн

Донорская резекция печени - 116 130 грн

Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн

Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 360 141, 36 грн

Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 757 767,41 грн

Фото: Телеграм-канал Алексея Гончаренко

Напомним, что в прошлый раз цены на данный вид медицинских услуг пересматривались еще при премьере Алексее Гончаруке в декабре прошлого года.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране программу по трансплантации органов в течение двух лет.