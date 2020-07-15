Почки от живого за 320 тысяч, печень от трупа - почти за миллион. Кабмин утвердил цены на пересадку органов
Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.
Соответствующее постановление было принято во время заседания в среду, 15 июля.
Так, правительство установило следующие расценки на услуги по трансплантации:
- Аллотрансплантация почки (от живого донора) - 323 798 грн
- Аллотрансплантация почки (от донора-трупа) - 397 884 грн
В том числе донорский этап - 74 086 грн
- АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн
- Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" (от донора-трупа) - 609 366 грн
В том числе донорский этап - 74 086 грн
- Пересадка печени/части печени (реципиент) - 855 039 грн
- Пересадка печени/части печени (реципиент - от донора-трупа) - 929 125 грн
В том числе донорский этап - 74 086 грн
- Донорская нефректомия из открытого доступа - 33 561 грн
- Донорская резекция печени - 116 130 грн
- Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн
- Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) - 18 630 грн
- Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 1 360 141, 36 грн
- Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом - 757 767,41 грн
Фото: Телеграм-канал Алексея Гончаренко
Напомним, что в прошлый раз цены на данный вид медицинских услуг пересматривались еще при премьере Алексее Гончаруке в декабре прошлого года.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране программу по трансплантации органов в течение двух лет.
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