Два протокола о непредоставлении данных о существенных изменениях в имущественном состоянии, составленные НАПК на президента Украины Владимира Зеленского, переданы в суд еще на прошлой неделе.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Протоколы направлены в суд", - сообщили в ведомстве, не уточнив, в каком именно суде будут рассмотрены материалы.

По данным НАПК, после вступления в должность президента Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Президенту вручили два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП). Зеленскому грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, зачем президент скупал гособлигации и почему не указал это в декларации.

Также мы сообщали, что Зеленский решил заплатить штраф за распитие кофе, независимо от решения суда.