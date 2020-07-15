В этом году летнее тепло в Украине продлится до конца сентября.

Об этом рассказала глава отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.

По ее словам, погода этой осенью и зимой также будет более теплой, чем обычно. Адаменко отметила, что вероятность того, что зима будет суровой - менее 10%.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - сказала представитель Укргидрометцетра.

Напомним, в ночь на 14 июля в Харькове выпало 150% нормы месячных осадков. Из-за чего люди плавали по улицам на лодке. по словам заведующей сектором харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, этот рекорд имеет значение стихийного бедствия.

Ранее синоптик показала, как в Украину крадется "холодяка", за которой следует опять жара.