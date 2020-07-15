На заседании в среду, 15 июля, Кабмин одобрил изменение критериев для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. Теперь государствами со значительным распространением коронавируса считаются те, в которых число активных случаев Covid-19 превышает не 40, а 55 на 100 тысяч населения.

В проекте постановления указано, что критерии меняются в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: Телеграм-канал Алексея Гончаренко

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что сейчас в Украине количество активных больных превышает 62 на 100 тысяч населения. Именно поэтому Минздрав предложил увеличить критерий, по которому страны вносятся в "зеленую" зону, до 55 на 100 тысяч.

Впрочем, по словам министра, в Европе критерием для открытия границ считается не определенное количество активных случаев, а показатель инцидентности. И не исключено, что такой же подход со временем внедрят в Украине.

О том, что старые критерии не являются объективными, также говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.