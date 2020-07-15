До августа австрийские границы будут закрыты для украинцев. Фото: Flickr

Власти Австрии с сегодняшнего дня в очередной раз продлили запрет на регулярные перелеты в Украину и рядом других стран. Так, до 31 июля австрийские границы будут для нас закрыты.

Об этом говорится в постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Отмечается, что это постановление не распространяется на грузовые, аварийные, скорые, паромные, репатриационные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Согласно постановлению, в Австрии действует запрет на посадку для самолетов, используемых для перевозки пассажиров, вылетающих из:

  • Китая,
  • Ирана,
  • региона Ломбардии (Италия),
  • Беларуси,
  • Португалии,
  • Испании,
  • Великобритании,
  • Швеции,
  • Украины,
  • России.

Вчера мы сообщали, что Австрия увеличила число стран "в красном списке" в два раза. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации с распространением Covid-19 в них.

Также мы сообщали, что ЕС сократил список стран для открытия границ. Теперь там всего 12 государств и Украины среди них нет

 

 

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