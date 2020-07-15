Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной до августа
Власти Австрии с сегодняшнего дня в очередной раз продлили запрет на регулярные перелеты в Украину и рядом других стран. Так, до 31 июля австрийские границы будут для нас закрыты.
Об этом говорится в постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.
Отмечается, что это постановление не распространяется на грузовые, аварийные, скорые, паромные, репатриационные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.
Согласно постановлению, в Австрии действует запрет на посадку для самолетов, используемых для перевозки пассажиров, вылетающих из:
- Китая,
- Ирана,
- региона Ломбардии (Италия),
- Беларуси,
- Португалии,
- Испании,
- Великобритании,
- Швеции,
- Украины,
- России.
Вчера мы сообщали, что Австрия увеличила число стран "в красном списке" в два раза. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации с распространением Covid-19 в них.
Также мы сообщали, что ЕС сократил список стран для открытия границ. Теперь там всего 12 государств и Украины среди них нет