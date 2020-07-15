Американский рэпер Канье Уэст, высказывавший ранее президентские амбиции, передумал баллотироваться на пост главы США и уволил весь свой предвыборный штат. Об этом сообщает издание Intelligencer.

По словам одного из участников предвыборной компании Канье Уэста, сегодня он уволил 180 человек. Многие из них расстроены не только потому, что остались без работы, но и потому, что им просто нравилось сотрудничать с рэпером.

"Я не могу сказать ничего плохого или хорошего про Канье. Все руководствуются личными мотивами, когда принимают важные решения. А решение участвовать в предвыборной гонке, безусловно, одно из самых важных в жизни: любой, кто участвует в этом впервые, будет подвержен сомнениям", - сказал участник предвыборной кампании Стив Крамер.

Крамер также отметил, что уволенные работники были очень расстроены: и не только потому, что остались без работы, но и потому, что были очень рады сотрудничать с Канье.

Напомним, после того, как Канье заявил, что будет баллотироваться в президенты США "Страна" подробно разбиралась, зачем это рэперу и как такой шаг может ударить по Байдену.

Также мы сообщали, что в США известного рэпера Lil Marlo пристрелили за рулем собственного авто.