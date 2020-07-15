Правительство предложило Верховной Раде ужесточить ответственность за ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, добавив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества.

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании в среду, 15 июля.

Так, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, который несут угрозу гибели людей или другим тяжелым последствиям, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.

Кроме того, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, или здания и сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Это позволит, как считают в правительстве, обеспечить защиту прав и интересов граждан, так как по данному виду правонарушения за 2019 год начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 года уже открыто 213 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что сегодня Кабмин рассмотрит ужесточение наказаний за ложные "минирования"

В начале июля мы писали о том, что 56-летняя киевлянка 18 раз "минировала" дом в центре города. Каждый раз она меняла номер и уезжала из города.