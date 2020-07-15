Верховная Рада поддержала законопроект об изменениях регламента. Фото: "Страна"

В среду, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3642, уточняющий список уважительных причин, по которым нардепы могут не явиться на заседание

Законопроект о соответствующих изменениях регламента поддержал 321 нардеп. В документе перечисляются уважительные причины отсутствия депутата на пленарном заседании парламента, а также заседании комитета Рады, в состав которого он входит.

Так, уважительными причинами, в соответствии с проектом закона, считаются: 

  • выполнение им в это время поручений Верховной Рады, комитета или спикера;
  • командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций;
    временная нетрудоспособность;
  • получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);
  • отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством работнику предоставляется отпуск;
  • документально подтвержденные транспортные препятствия.

Напомним, Рада не позволила нардепам брать на работу необразованных помощников.

Также мы писали о том, что Рада сняла с повестки проект о сокращении количества районов в Украине.

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