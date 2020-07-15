В среду, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3642, уточняющий список уважительных причин, по которым нардепы могут не явиться на заседание

Законопроект о соответствующих изменениях регламента поддержал 321 нардеп. В документе перечисляются уважительные причины отсутствия депутата на пленарном заседании парламента, а также заседании комитета Рады, в состав которого он входит.

Так, уважительными причинами, в соответствии с проектом закона, считаются:

выполнение им в это время поручений Верховной Рады, комитета или спикера;

командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

временная нетрудоспособность; получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, смертью родных, другие обстоятельства, когда в соответствии с законодательством работнику предоставляется отпуск;

документально подтвержденные транспортные препятствия.





Напомним, Рада не позволила нардепам брать на работу необразованных помощников.

Также мы писали о том, что Рада сняла с повестки проект о сокращении количества районов в Украине.