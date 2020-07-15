С сегодняшнего дня при въезде в аннексированный Россией Крым украинским туристам не нужно будет проходить 14-дневную обсервацию. При этом оккупационные власти будут требовать результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом в среду, 15 июля, информирует Офис омбудсмена Украины.

"Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена добавили, что для въезда в Крым турист обязан иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не позднее, чем за три дня до попытки въезда на территорию полуострова. Если документ с результатами теста отсутствует, турист должен пройти его за 3 дня за свой счет.

"В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на Covid-19 методом ПЦР", - отметили в пресс-службе.

Отметим, аналогичные правила работают и при въезде в Россию.

Напомним, 6 июля "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жители "ЛНР" и "ДНР" с российскими паспортами уже могут не проходить обсервацию после въезда в полуостров.

Тем временем с наступлением сезона отпусков украинцы принялись массово искать варианты отдыха в аннексированном Крыму.