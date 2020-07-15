Мэр Киева Виталий Кличко пришел к зданию Верховной Рады, чтобы поддержать представителей ассоциации мэров городов Украины, протестующих против выборов только по партийным спискам.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Кличко заявил, что люди должны голосовать не за "партийных слуг", а за "слуг людей", представителей громад.

"Партизация ограничивает местное самоуправление",- заявил Кличко.

Кроме того, мэр Киева ответил на вопрос журналиста, не боится ли он находиться на акции протеста, когда сегодня в Киеве, по его же данным, установлен антирекорд по количеству заболевших корогавуросом.

"Я придерживаюсь социальной дистанции и у меня есть маска",- заявил Кличко.

В то же время на акции мэр столицы делал снимки в обнимку с другими людьми.

Напомним, 15 июля под Радой также проходила акция протеста против укрупнения районов Украины.