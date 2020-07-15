Мовный омбудсмен Тарас Креминь призвал Верховную Раду не голосовать за законопроект народного депутата из фракции "Слуга народа" Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе.

Об этом Тарас Креминь написал в своем Facebook.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362)", - написал Креминь.

По его мнению, данный законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на "сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе".

Омбудсмен вспомнил, что, во-первых, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года". Кроме того, по его словам, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств, в то время как в соответствии с действующим законодательством это составляет 20%.

Так же, уверяет Креминь, согласно законопроекту, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.

"Утверждения, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р/2019 от 16 июля 2019 года признан соответствующим Конституции Украины", - уточнил языковой омбудсмен.

"Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка.

Обеспечение необратимости образовательных реформ, защита и развитие украинского языка, как и повышение качества его преподавания, стимулирование мотивированного учителя, партнерство между школой и родителями, - вот некоторые из ключевых приоритетов, которые по-настоящему формируют компетентного, ответственного, сознательного гражданина Украины", - уверен Тарас Креминь.

Ранее "Страна" в материале "Украинизатор из "Народного фронта" выяснила, кто такой Тарас Креминь, который будет блюсти чистоту мовы.