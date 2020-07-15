Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Данное решение было принято народными депутатами на заседании 15 июля. "За" проголосовали 326 нардепов.

Соответствующее решение поддержали:

"Слуга народа" - 225,

"Европейская солидарность" - 26,

"Батькивщина" - 17,

"За будущее" - 19,

"Голос" - 16,

"Доверие" - 17,

внефракционные нардепы - 6.

Нардепы из "Оппоплатформы" не голосовала, потому что в Луганской и Донецкой областях будут по-прежнему военно-гражданские администрации, а выборы в облсоветы проводиться не будут.

Так, согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Новость дополняется