25 октября в Украине пройдут местные выборы. Фото: 112.ua

Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Данное решение было принято народными депутатами на заседании 15 июля. "За" проголосовали 326 нардепов.

Соответствующее решение поддержали:

  • "Слуга народа" - 225,
  • "Европейская солидарность" - 26,
  • "Батькивщина" - 17,
  • "За будущее" - 19,
  • "Голос" - 16,
  • "Доверие" - 17,
  • внефракционные нардепы - 6.

Нардепы из "Оппоплатформы" не голосовала, потому что в Луганской и Донецкой областях будут по-прежнему военно-гражданские администрации, а выборы в облсоветы проводиться не будут.

Так, согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

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