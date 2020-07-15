Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября
Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Данное решение было принято народными депутатами на заседании 15 июля. "За" проголосовали 326 нардепов.
Соответствующее решение поддержали:
- "Слуга народа" - 225,
- "Европейская солидарность" - 26,
- "Батькивщина" - 17,
- "За будущее" - 19,
- "Голос" - 16,
- "Доверие" - 17,
- внефракционные нардепы - 6.
Нардепы из "Оппоплатформы" не голосовала, потому что в Луганской и Донецкой областях будут по-прежнему военно-гражданские администрации, а выборы в облсоветы проводиться не будут.
Так, согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
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