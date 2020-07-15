Четвертая сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу 1 сентября. Такое решение приняли нардепы, отдав за соответствующее постановление 350 голосов. Документом установлено, что работа сессии продлится с 1 сентября до 22 января. Об этом сообщает "112 Украина".

Также уточняется план работы четвертой сессии Верховной Рады Украины IX созыва:

пленарных заседаний Верховной Рады Украины – 10 недель;

работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 7 недель;

работы народных депутатов Украины с избирателями – 4 недели;

проведение "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 10 часов.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада сняла с повестки проект о сокращении количества районов в Украине, но его могут повторно внести завтра.

Также мы сообщали, что в четверг, 16 июля, в Раде выступят Зеленский и Кравчук.