Верховная Рада решила не рассматривать в среду, 15 июля, проект постановления о создании и ликвидации районов, cогласно которому предлагалось сократить их количество в Украине в четыре раза. Данное решение принято по просьбе фракции "Слуга народа". В то же время проект данный постановления может быть повторно внесен с изменениями для рассмотрения в четверг, 16 июля.

Об этом заявил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп из "Слуги народа" Виталий Безгин, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, что есть определенный общественный резонанс и возмущение. Есть идея, что сейчас мы этот вопрос снимем с голосования, еще раз изучим те кейсы, по которым протестуют граждане и потом завтра перевнести", - рассказал Безгин.

Он отметил, что наиболее сложным кейсом по укрупнению районов является их количество и конфигурация в Хмельницкой области, есть ряд предложений по созданию шестого района в Винницкой области, еще одного горного района в Ивано-Франковской области, и вопросы по конфигурации трех районов в Киевской области.

Депутат назвал два ключевых фактора методики по формированию нового районирования: это численность населения в 150 тысяч человек и отдаленность от райцентра не более чем 60 км. Параметры образования районов, по словам депутата, основываются на европейских нормах постройки субрегионального уровня, в частности на французской модели, которая наиболее напоминает украинскую.

Стоит отметить, что сегодня под стенами Рады проходила акция протеста против укрупнения районов. В частности, митингующие требовали снять с повестки дня Рады постановление №3560 о создании и ликвидации районов в Украине.

Примечательно, что спикер парламента Дмитрий Разумков ранее говорил, что Рада назначит дату местных выборов после принятия решения по укрупнению районов. Однако сегодня депутаты проголосовали за проведение выборов 25 октября, а вот решения по районам сегодня принято не было.

Напомним, в Украине решили полностью перекроить административно-территориальное деление, существенно сократив количество районов. По планам - вместо 490 оставить в Украине всего 118 районов (карты нового деления по всем областям можно посмотреть здесь).

Также "Страна" подробно разбиралась, к чему приведет тотальное сокращение районов в Украине.