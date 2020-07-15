Сегодня, 15 июля, в Киеве проходит очередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты, в частности, провалили голосование по законопроекту, который разрешал бы им принимать на работу в качестве своих помощников лиц без должного образования.

"За" такой проект отдали свои голоса всего 224 нардепа (при необходимых 226), поэтому его отправили на доработку 280 голосами.

По действующему закону, помощником-консультантом нардепа может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.

А отклоненный законопроект такое требование к образованию помощника нардепа исключал.

Также законопроект предлагает, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.

В то же время, нардепы приняли в первом чтении законопроект, которым в регламенте Рады пропишут перечень уважительных причин для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.

Так, среди уважительных причин называются - выполнение нардепом в это время поручений Верховной Рады, ее председателя, Комитета; командировка; участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций; временная нетрудоспособность; отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка; получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада утвердила состав комиссии, которая выберет нового директора ГБР. А нового главу САП выбирать все еще некому.