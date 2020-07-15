Депутаты Верховной Рады хотят изменить график проведения пленарных заседаний. За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 324 нардепа.

"Страна" ведет прямую трансляцию заседания парламента в среду, 15 июля.

Так, согласно законопроекту №3608 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний", на пленарной неделе заседания парламента во вторник, среду и четверг проводятся с 10:00 до 15:00, а в пятницу с 10:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 12:30.

Изменения заключаются в том, что в понедельник и после завершения пленарных заседаний депутатам отводится время для самостоятельной работы, связанной с осуществлением депутатских полномочий. В случае необходимости нардепы должны участвовать в заседаниях комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, а также депутатских фракций и групп.

Стоит отметить, что до введения карантинного режима работы Рады, пленарные заседания проводились во вторник и четверг с 10:00 до 18:00 (с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), а в среду и пятницу с 10:00 до 14:00 с получасовым перерывом с 12:00 до 12:30.

Напомним, что сегодня Рада планирует рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее мы писали, что завтра в 16:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. На нем выступят действующий президент Украины Владимир Зеленский и первый глава государства Леонид Кравчук.