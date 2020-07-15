Адаптивный карантин в Украине, который по решению Кабмина должен действовать до 31 июля, планируют продлить минимум до конца лета.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова пишет "РБК-Украина".

Так, по его данным, карантин продлят как минимум еще на месяц. Кроме того, по словам главы Минздрава, правила адаптивного карантина будут изменены.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал Максим Степанов.

В то же время, пишет издание, будут внесены коррективы в правила адаптивного карантина.

Напомним, карантин в Украине действует с 12 марта. Его несколько раз продлевали, а с 22 мая его сделали адаптивным. То есть - в каждом регионе ограничительные меры ослабляют в той степени, в которой сделать это позволяет эпидемическая ситуация.

Впрочем, по данным на 14 июля, к ослаблению ограничений не были готовы шесть регионов. Степень готовности определяется по критериям, установленным Кабмином: учитываются загруженность больниц для пациентов с Covid-19, охват тестирования населения, процент выявления и динамика роста заболеваемости.