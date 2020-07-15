Завтра в 16:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. На нем выступит действующий президент Украины Владимир Зеленский и первый глава государства Леонид Кравчук.

Об этом в среду, 15 июля, информирует пресс-служба украинского парламента.

Сообщается, что 16 июля, в 09:00 почетный караул Нацгвардии поднимет государственный флаг перед Радой.

"Для участия в торжественном заседании приглашены президент Украины, народные депутаты Украины первого и девятого созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, президенты Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной ветви власти, будут присутствовать должностные лица, которых Верховная Рада Украины избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители средств массовой информации, другие официальные лица", - заявили в пресс-службе.

Согласно плану мероприятий, на экранах в зале пленарных заседаний будут продемонстрированы видеозаписии событий, связанных с принятием Декларации о государственном суверенитете Украины, проведение тематической фотовыставки в кулуарах третьего этажа главного здания парламента и демонстрация фильма об этом событии до начала заседания в кулуарах второго этажа.

Откроет торжественное заседание председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На торжественном заседании выступят президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, первый президент независимой Украины, председатель Верховной Рады Украины в 1990-1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук, народный депутат Верховной Рады Украины I-IV созывов Игорь Юхновский и другие участники заседания", - говорится в сообщении.

Во время заседания Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации. Разумков, в свою очередь, вручит памятные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва.

Напомним, проект постановления № 3721 о проведении торжественного заседания парламента по случаю этой даты был принят 3 июля депутатами парламента.

Ранее мы писали, что депутаты от фракции "Слуга народа" завтра после обеда собирались встретиться с Зеленским для рассмотрения кандидатур на пост главы Нацбанка.