Печерский районный суд Киева оставил под стражей главного подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера до 11 сентября текущего года.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора, в среду, 15 июля.

Отмечается, что ранее Киевский апелляционный суд оставил под стражей Мангера и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб его защитников. Как сообщается, срок содержания под стражей второго подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Алексея Левина - ранее был продлен до 24 августа.

Также в Офисе генпрокурора добавили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и установил предельный срок данного ознакомления до 24 июля текущего года. Это связано с тем, что с подозреваемые и их защитники не торопятся изучать материалы уголовного производства. После этого прокурором Офиса генерального прокурора в суд будет направлен обвинительный акт.

Напомним, в апреле в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк и назвали Мангера главным подозреваемым. Следствие считает, что по предварительному сговору с Алексеем Левиным он организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Ранее "Страна" детально разбиралась в данном преступлении. Подробности дела Екатерины Гандзюк можно почитать здесь.