В сети появилось фото семьи Цуркановых, погибшей в результате ДТП, которое спровоцировал нетрезвый киевлянин Антон Желепа за рулем чужого автомобиля Mercedes. При столкновении авто погибли глава семейства Алексей Цурканов, его супруга Надежда и двое детей- 4-летняя дочка и 10-летний сын. Выжил только старший ребенок в семье - 14-летний Святослав. На фото он крайний справа.

Известно, что фото семьи опубликовал в соцсети близкий друг погибших, психолог и руководитель детской академии "Веда" Велемир Бабич. По его словам снимок сделан в 2018 году, когда семья Цуркановых отдыхала в лагере.

Напомним, 12 июля около 19:00 на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 39-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу. В крови у Желепы было обнаружено 1,32 промилле алкоголя.

Также мы сообщали, что как суд арестовывал Желепу, который сообщил, что курил траву, пил водку и ничего не помнит.