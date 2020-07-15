В Киеве по состоянию на утро 15 июля зафиксировано уже 126 летальных случаев коронавируса. Самой младшей умершей пациентке с Covid-19 было 25 лет, самой старшей - 95.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по его словам, более 62% лиц, умерших от коронавируса, - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - в возрасте до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Напомним, по словам Кличко, за минувшие сутки в Киеве зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса - 147.

Также мы писали, что за сутки в Украине коронавирус выявили у 61 ребенка и у 41 медработника.