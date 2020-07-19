Многие переживают непростые времена, но три знака Зодиака до конца лета столкнутся с повышенными трудностями. Кого-то это может отбросить назад, для кого-то станет препятствием на пути вверх, а кому-то просто нужно их пережить, и за черной полосой откроется белая.

Телец

Упорных Тельцов это лето могло бы расстроить тем, что слишком многое складывается не так, как хочется. Но Тельцы видели и не такое, так что они соберут в кулак всю свою силу воли, сцепят зубы и просто будут идти дальше, пока эта темная полоса не закончится. А она обязательно закончится - нужно продолжать дистанцию. Скрасить непростое время поможет напоминание, что поводы для радости можно найти всегда, не дожидаясь идеального времени. Тем более, что потребность в них этим летом будет высокой. Оглянитесь и посмотрите, что может подарить приятные эмоции уже сегодня. Может это пробуждение на час раньше обычного и чашка кофе в тишине. Летний рассвет или, наоборот, закат. Разговор с приятным вам человеком или какое-то хобби родом из детства, о котором вы совсем забыли. Обычные мыльные пузыри или возможность проваляться все выходные в кровати и никуда не спешить.

Лев

У Львов трудности станут результатом накопившихся проблем. Все, на что вы закрывали глаза и пытались игнорировать, вдруг даст о себе знать. Вернее совсем не вдруг, но слишком уж упорно Львы отказывались смотреть на неудобные и сложные вещи в своей жизни. Разбираться со свалившимися на голову задачами будет непросто. Вряд ли у вас получится сделать это в одиночку. Поэтому не бойтесь просить о помощи и поддержке. Подумайте, что вы не так одиноки и есть люди, на которых можно опереться. Вот только одни только помощники вас не вывезут, ведь дело даже не в ворохе неурядиц. Борясь с ними не забывайте, что они, как круги на воде, расходятся от брошенного камня. Обнаружить такие трудные места в себе и способе своей жизни - вот задача, решив которую вы сможете прекратить поток текущих трудностей. На их место придут новые задачи, но уже другого порядка.

Скорпион

Трудности в жизни Скорпионов будут возникать совершенно не по их вине. Не потому, что они просчитались или слишком долго игнорировали очевидные факты. Просто сложится так, как сложится. Умные Скорпионы не будут застревать, проклиная несправедливость этого мира. Ну, может проклянут немного, потом вдохнут и сосредоточатся на том, как решить проблемы. Хорошая новость в том, что на той стороне преград для тех, кто с достоинством их преодолеет, будет ждать награда. Это может быть совершенно новое достижение, выход на другой уровень в сфере работы, денег или личной жизни. Главное, заняв вершину, не забывайте, что вы заслужили поощрение и отдых, ведь вам нужно накопить силы и отметить победу.