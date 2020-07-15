В Днепропетровской области кафе, барам, ночным клубам и ресторанам запретили работать с 23:00 до 7:00. Такое решение принял Кабинет министров Украины, а на местном уровне его утвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщается на странице Днепропетровской ОГА в соцсети.

"В Днепропетровской области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, учреждений культуры с 23:00 до 7:00. Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос", - говорится в сообщении.

Отметим, что за минувшие сутки в Днепропетровской области выявили девять новых случаев коронавируса.

Всего в области официально подтверждено 1155 случаев Covid-19. Выздоровели 1045 жителей региона. Для 24 людей болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что за сутки в Украине коронавирус выявили у 61 ребенка и у 41 медработника.

Также мы сообщали, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 14 июля.