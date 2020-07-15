Под Верховной Радой произошла потасовка между между участниками акции "Не хочу жить на мусорнике!", и правоохранителями. Полицейские отказались подпускать демонстрантов к административному зданию, так как в руках у них были мешки с "неизвестными предметами", которые по мнению стражей порядка могут нести потенциальную угрозу безопасности. Сами митингующие утверждают, что в мешках находится вторсырье.

Об этом в среду, 15 июля, с места событий передает корреспондент "Страны".

Так, когда протестующие против загрязнения Киева хотели подойти с мусором к Раде, часть из них оказалась в кольце полиции. Через некоторое время между сторонами разгорелась небольшая потасовка.

"Не выпускают людей, которые хотят прийти на митинг, на акцию против того, чтобы Киев засоряли. Хотели выложить мусор перед Радой, чтобы депутаты видели, что Киев полностью загажен и ситуация критическая. Полиция не пропускает никого", - рассказал один из участников акции по имени Константин.

На вопрос журналиста о том, будут ли демонстранты писать заявление по факту препятствования проведению мирной акции со стороны полиции, участник митинга ответил, что добиваться справедливости они не планируют

"Бессмысленно в нашей стране писать заявление", - добавил Константин.

Как выяснилось позже, полицейские были против того, чтобы участники демонстрации выносили мешки под Раду, так как неизвестно, что находится внутри них.

"Ну кто будет их проверять. Они говорят, что это отходы, вторсырье. Где, на какой свалке они это собрали, какой состав у этого? Может там химические отходы какие-то", - заявил один из правоохранителей.

Полицейский попросил участников митинга оставить "мешки с неизвестными предметами" и участвовать в демонстрации без них.

Примечательно, что в то время, как одним протестующим не разрешают вынести мусор под Раду, другие недавно беспрепятственно подожгли милицейский "бобик" прямо под стенами парламента.

Ранее мы писали, что на мусорной свалке в Киеве возник пожар. Огонь охватил 250 квадратных метров ее площади.