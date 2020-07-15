В Украине расширили полномочия для сотрудников полиции. Теперь они имеют право остановить водителя без нарушения правил дорожного движения (ПДД), а просто для проверки документов.

Об этом сообщается на портале "Дорожный адвокат".

Так, в законопроекте №2695 отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф. Ранее же останавливать водителей правоохранители имели право только в случае нарушения ПДД и это было закреплено в законе №35 "О национальной полиции". Теперь полиция может потребовать остановки автомобиля без причины.

Отмечается, что профилактические остановки машин и проверка водителей на состояние опьянения полицией будет проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.

Как сообщается, после остановки транспортного средства полицейский имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление любых других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 июля вступил в силу Закон №2617-VIII. Так, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения теперь уголовный проступок.

Также сообщали, что Рада ужесточила ответственность для пьяных водителей. За вождение в состоянии алкогольного опьянения права заберут на 10 лет.