По состоянию на утро 15 июля в Киеве зафиксировали уже 6 497 случаев коронавируса, из них 147 - в течение минувших суток.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Фейсбуке.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это наибольшее число за весь период пандемии", - заявил Кличко.

Впрочем, однажды этот показатель в столице был превышен - 16 мая заразились сразу 153 человека. Тогда зафиксировали вспышку Covid-19 в интернате для девочек.

По данным Виталия Кличко, за прошлые сутки в столице заболели шестеро медиков. В целом среди новых пациентов:

66 женщин в возрасте от 18 до 71 года,

73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет,

5 девочек от 1 года до 16 лет,

3 мальчика от 2 до 6 лет.

В течение последних 24 часов один пациент с Covid-19 в Киеве умер, общее число летальных случаев достигло 126. Выздоровели за сутки 36 человек, всего коронавирус преодолели 2 160 жителей Киева.

Лидерами по заболеванию за прошедшие сутки стали Шевченковский район - 27, Дарницкий - 22, Деснянский - 21 случай.

Отметим, что число новых случаев в Киеве продолжает расти уже второй день. 13 июля сообщалось всего о 56 заболевших, 14-го - о 112 новых пациентах, 15 июля число заразившихся увеличилось на 147.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 836 человек.

Также мы публиковали таблицу областей Украины, которые готовы к отмене карантина.