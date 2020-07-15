Верховная Рада 239 голосами "за" проголосовала за состав комиссии, члены которой будут рассматривать кандидатуры на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР). При этом в парламенте не набралось достаточного количества голосов в поддержку комиссии, которая должна выбрать замену Назару Холодницкому на посту руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такие решения были приняты депутатами в ходе заседания Рады в среду, 15 июля.

Так, членами комиссии, которая выберет нового директора ГБР, стали:

Козлов Андрей - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины с 2016 по 2019 год (по согласию);

Москвич Лидия - заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласию);

Нора Василий - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласию).

Состав комиссии, который должен был выбрать руководителя САП включал в себя 7 человек, среди которых професор "Киево-Могилянской академии", первый замдиректора Института права, член Всеукраинской криминологической ассоциации, профессор Львовского государственного университета внутренних дел и другие.

Напомним, что временно исполняющим обязанности директора Госбюро расследований сейчас является Александр Соколов.

Ранее мы писали, что недавно в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление депутатов, которые решили оспорить право президента назначать директора ГБР.