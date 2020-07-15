Рада утвердила состав комиссии, которая выберет нового директора ГБР. Нового главу САП выбирать все еще некому
Верховная Рада 239 голосами "за" проголосовала за состав комиссии, члены которой будут рассматривать кандидатуры на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР). При этом в парламенте не набралось достаточного количества голосов в поддержку комиссии, которая должна выбрать замену Назару Холодницкому на посту руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Такие решения были приняты депутатами в ходе заседания Рады в среду, 15 июля.
Так, членами комиссии, которая выберет нового директора ГБР, стали:
- Козлов Андрей - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины с 2016 по 2019 год (по согласию);
- Москвич Лидия - заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласию);
- Нора Василий - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласию).
Состав комиссии, который должен был выбрать руководителя САП включал в себя 7 человек, среди которых професор "Киево-Могилянской академии", первый замдиректора Института права, член Всеукраинской криминологической ассоциации, профессор Львовского государственного университета внутренних дел и другие.
Напомним, что временно исполняющим обязанности директора Госбюро расследований сейчас является Александр Соколов.
Ранее мы писали, что недавно в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление депутатов, которые решили оспорить право президента назначать директора ГБР.