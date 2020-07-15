Дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в состав которого входили украинцы и это одна из трагических страниц в истории Украины, когда украинцев силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы. Такое заявление сделал нардеп от "Европейской солидарности", экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС Галичина - воевал не за украинские интересы, а за немецкие", - сказал Вятрович.

По его словам символика, которую фашисты использовали для обозначения дивизия СС "Галичина", намного более древняя, чем войск СС. Она (украинская) появилась в 14 веке. По мнению Вятровича, нацисты использовали национальные древние символы, чтобы ввести украинцев в заблуждение.

"Это был способ нацистов привлечь местное население, обмануть их, показать, что они якобы воюют за национальные интересы. Но это абсолютно не говорит о том, что символика, которой является галицкий лев 14 века должна быть запрещена из-за того, что якобы является нацистской символикой ", - заявил Вятрович.

Напомним, Окружной административный суд Киева 27 мая признал, что символика дивизии СС Галичина является нацистской. А вывод Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича об обратном является противоправным.

Также мы сообщали, что в конце апреля на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии Галичина. При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.