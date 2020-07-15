В то время, как Украина заняла шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, количество противоправных действий в отношении репортеров в нашей стране увеличивается.

Так, в деле о нападении на журналистов, которые снимали сюжет об убийстве 10-летнего ребенка и самоубийстве матери, вчера, 14 июля в Харькове появились новые подробности.

Об этом сообщил на глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

В комментарии НСЖУ редактор новостей "АТН" Наталья Диденко рассказала, что сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Потом начал угрожать журналисту "АТН" Кристине Асице и оператору Владиславу Самойлову, бросать камни в них. По словам Диденко, оператор побежал к машине, но человек начал догонять, крушить машину, сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару. Убытки еще устанавливаются.

"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такова, что это мы едва ли не спровоцировали нападение, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, который оператор потерял, убегая", - рассказывает Наталья.

В НСЖУ призывают правоохранителей должным образом расследовать данное нападение.

Ранее мы писали, что в этом году на журналистов нападали 40 раз. Из них 10 случаев пришлось на июнь.

В конце прошлого месяца НСЖУ зафиксировал два новых нападения на работников СМИ, связанных с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.