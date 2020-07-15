В Беларуси в ходе акций протеста задержали 215 человек на фоне отказа ЦИК в регистрации на президентских выборах двум оппозиционным кандидатам - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Об этом передает местное издание "Tut.by".

Участники в Минске выстраивались в "цепи солидарности", проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с ОМОНом.

По данным правозащитников, в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек, а по состоянию на 01:30 среды, 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.

Задержания начались практически сразу после начала протестов. Больше всего протестующих задерживали в Минске в районе площади Победы, у цирка, на Немиге. В то же время в Бресте задержали 11 человек, в Гомеле - 10, в Гродно и Могилеве обошлось без задержаний.

Около 21:00 в столице Беларуси на проспекте Независимости напротив парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. Протестующие выкрикивали "Милиция с народом!".

Задерживали также журналистов, но их отпускали после проверки документов. Если говорить о регионах, то в Бресте собралось около 70 человек, в Гомеле - около 50, в Гродно - около 200 и еще несколько десятков в Могилеве.

Сотрудники ГАИ перекрывали некоторые участки дорог, в Минске не работало шесть станций метро. В темное время суток в течение некоторого времени в отдельных районах отключали уличное освещение.

Как сообщала "Страна", стали известны все соперники Лукашенко на грядущих президентских выборах в Беларуси. Для того, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, политикам необходимо было собрать 100 тысяч подписей и подать декларации о доходах.

Также в Беларуси участницы местной женской футбольной лиги начали подозревать, что играющий с ними темнокожий легионер из Африки на самом деле мужчина.