В Гонконге задержали заместителя главы Демократической партии Ло Цзяньси по делу о его участии в антиправительственных протестах в 2019 году. Об этом сообщило радио RTHK.

Уточняется, что Цзяньси обвиняют в участии в незаконных собраниях, перетекших в массовые беспорядки, у здания Политехнического университета 18 ноября прошлого года. Политик предстанет перед судом в августе, а до этого времени его отпустили из-под стражи под залог.

Напомним, что 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Принятый единогласно членами высшего законодательного органа Китая закон закрепляет серьезные перемены для Гонконга и вступает в силу 30 июня. Целью закона является борьба с терроризмом и сепаратизмом, подрывом госвласти. Максимальное наказание за нарушение по данному закону - пожизненное заключение.

Так же мы сообщали, что в Гонконге на акциях протеста полиция арестовала 53 человека.