Завтра фракция "Слуга народа" соберется на заседание, на котором, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, будут представлены кандидаты на должность главы Национального банка Украины.

Глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия уже озвучил имена кандидатов на пост главы НБУ. Это - Кирилл Шевченко (глава государственного "Укргазбанка") и Владимир Лавренчук (бывший глава "Райффайзенбанка-Аваль").

Однако коллега Арахамии Ирина Верещук в комментарии "Стране" заявила, что не в восторге от этих фамилий.

"Заседание фракции пройдет завтра. На нем должен присутствовать президент, на нем должны присутствовать несколько кандидатов на пост главы НБУ и действительно, мы могли бы обсудить этот вопрос в присутствии президента. Однако в данном случае я буду полагаться на мнение и предложение именно президента. Потому что это его конституционное право внести представление по кандидатуре, и я понимаю, он его должен использовать полностью", - заявила нардеп.

По словам Верещук, на данный момент она не удовлетворена теми кандидатами на пост руководителя НБУ, о которых уже известно.

"Я лично поддержу кандидатуру президента, потому что понимаю, что не являюсь специалистом в этой области, не могу задать профессиональные вопросы. Сразу скажу, что те кандидатуры, которые сегодня обсуждаются, не вызывают у меня особого восторга, однако, если среди них будет та кандидатура, которую внесет президент, я ее поддержу", - добавила депутат.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка до конца недели.

Ранее мы писали, что новым главой Национального банка Украины может стать народный депутат от фракции "Слуга народа".