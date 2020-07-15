В среду, 15 июля, на заседании Кабинета министров члены правительства планируют рассмотреть законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (например, о "минировании" объектов).

Для этого в Кабмине могут инициировать внесение изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Также сегодня намерены рассмотреть ряд проектов постановлений Верховной Рады Украины "Об изменении и установлении границ города", относительно Рубежного Луганской области, Овруча Овручского района Житомирской области, Городка Городокского района Хмельницкой области, Великих Мостов Сокальского района Львовской области, Арциза Арцизского района Одесской области, Днепра и Днепровского района Днепропетровской области и Рогатина Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" относительно эксперта по радиационной защите.

Кабмин рассмотрит так же проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" и проект протокольного решения.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

В повестке дня так же есть несколько проектов постановлений, в частности о внесении изменений в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и о внесении изменений в Порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, после чего планирует рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения президента Зеленского.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за "минера" сорвалась треть хирургических операций в Институте рака. Пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

Напомним, что в пенсионном фонде Украины начали выплачивать повышенные пенсии с 4 июля.