После того, как вчера Верховная Рада дала ИНН на ID-карте такую же юридическую силу, как и бумажному документу, Минцифры планирует запустить электронный номер налогоплательщика в государственном приложении "Дія".

Об этом в среду, 15 июля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

​​​​"Вчера Верховна Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложив путь к легализации электронного ИНН, налоговой номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке. Он скоро будет в Дии, отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-уведомление любому госоргану (сейчас он уже есть у вас в е-загранпаспорте). Жду момент, когда смогу спалить этот жизнью потрепанный кусок бумаги", - сообщил чиновник.

При этом Федоров не уточнил, когда в приложении будет реализован номер налогоплательщика. Пока что в "Дія" доступны внутренний и заграничный паспорта, студенческий билет, водительские права, техпаспорт и автостраховка.

Напомним, что украинцы, которым в этом году исполняется 14 лет и которые намерены получить ID-паспорт, с недавнего времени могут одновременно с документом получить и номер налогоплательщика.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дія".