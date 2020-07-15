Сегодня, 15 июля, представители разных регионов Украины вышли на акцию протеста под стены Верховной Рады. Митингующие выступают против укрупнения районов и требуют снять с повестки дня постановление №3560 о создании и ликвидации районов в Украине, которое было одобрено Комитетом парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и рекомендовано к принятию в сессионном зале.

Фото: Страна

Напомним, в Украине решили полностью перекроить административно-территориальное деление, существенно сократив количество районов. По планам - вместо 490 оставить в Украине всего 118 районов (карты нового деления по всем областям можно посмотреть здесь).

Также "Страна" подробно разбиралась, к чему приведет тотальное сокращение районов в Украине.

Напомним, что в планах Верховной Рады на текущую неделю среди прочего было и голосование за постановление о создании и ликвидации районов.