Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
По данным Государственной таможенной службы Украины за первую половину текущего года товарооборот страны достиг 47,3 млрд долларов. Импорт составил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 15 июля.
"За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил 47,3 млрд долл. В Украину импортировали товаров на более чем 24,3 млрд долларов (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл. или на 12%). Экспортировали из страны на 23 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долл. или на 6%)", - говорится в сообщении.
Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - 1,4 млрд долл.
Больше всего импортировали из:
- Китая - 15% от общего импорт
- Германии - 9%
- Российской Федерации - 9%.
Чаще всего импортировали:
- Топлива минеральные;
- нефть и продукты их перегонки;
- битуминозные вещества;
- воски минеральные;
- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.
Главные партнеры по экспорту:
- Китай - 13% от общего экспорта
- Польша - 6%
- Российская Федерация - 6%.
Чаще всего экспортировали:
- Зерновые культуры;
- Черные металлы;
- Жиры и масла животного или растительного происхождения;
- продукты их расщепления;
- готовые пищевые жиры;
- воски животного или растительного происхождения
Ранее мы писали, что по данным НБУ, импорт товаров в Украину за один месяц обвалился на треть.
Также сообщали, что по данным министра финансов, из-за карантина последние два месяца Украина фактически ничего не импортировала.