По данным Государственной таможенной службы Украины за первую половину текущего года товарооборот страны достиг 47,3 млрд долларов. Импорт составил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 15 июля.

"За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил 47,3 млрд долл. В Украину импортировали товаров на более чем 24,3 млрд долларов (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл. или на 12%). Экспортировали из страны на 23 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долл. или на 6%)", - говорится в сообщении.

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - 1,4 млрд долл.

Больше всего импортировали из:

- Китая - 15% от общего импорт

- Германии - 9%

- Российской Федерации - 9%.

Чаще всего импортировали:

- Топлива минеральные;

- нефть и продукты их перегонки;

- битуминозные вещества;

- воски минеральные;

- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

- Китай - 13% от общего экспорта

- Польша - 6%

- Российская Федерация - 6%.

Чаще всего экспортировали:

- Зерновые культуры;

- Черные металлы;

- Жиры и масла животного или растительного происхождения;

- продукты их расщепления;

- готовые пищевые жиры;

- воски животного или растительного происхождения

Ранее мы писали, что по данным НБУ, импорт товаров в Украину за один месяц обвалился на треть.

Также сообщали, что по данным министра финансов, из-за карантина последние два месяца Украина фактически ничего не импортировала.