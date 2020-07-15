Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны и использовать показатель инцидентности (количество новых случаев заболевания за последние 7/14 дней - Ред.) вместо количества активных больных на 100 тысяч населения.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга.

"На этапе согласования по какому принципу будут открываться границы, в том числе в ЕС, обсуждался уровень активных больных на 100 тысяч населения. В конце июня мы внедрили критерий 40 активных больных на 100 тысяч. После этого страны ЕС поменяли этот показатель на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что пересмотрим критерии в сторону инцидентности, чтобы взять такой показатель, как в Европе", - сказал он.

Степанов добавил, что министерство инициировало увеличение показателя активных больных до 55 на 100 тысяч населения.

"В связи с увеличением количества активных больных в Украине (больше 62 на 100 тысяч) мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тысяч. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тысяч населения будут попадать в "красную" зону, менее 55 - в "зеленую", - сказал он.

Министр добавил, что прибывшие из стран "красной" зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на Covid-19.

"Относительно лабораторий в аэропортах, по нашей информации, Министерство инфраструктуры рассматривает возможность установить лаборатории в аэропорту "Борисполь" и аэропорту Львова", - добавил он.

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